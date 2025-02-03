Российские обувные производители терпят убытки на фоне аномально теплой зимы

Сотрудники обувных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге рассказали, что теплая обувь оказалась никому не нужна в этом сезоне. Зимние коллекции проданы всего на 20%.

Связано это с аномально теплой зимой. Покупатели осенью приобрели демисезонную обувь, в которой ходят до сих пор, ведь в ней комфортно, так как снега и холода на улице нет.

Также низкий спрос на зимнюю обувь связан с тем, что люди сначала откладывали покупку, ожидая снижения цены. А затем зимняя коллекция им оказалась ни к чему из-за теплой погоды.

В результате в последний зимний месяц склады оказались заполнены зимней обувью. Производители терпят убытки. Они готовы продавать товары со скидками до 70%, чтобы освободить место на складах под весеннюю коллекцию.

Также, по словам продавцов в магазинах, закрыть планы по продажам на январь было затруднительно. Многие сотрудники остались без премий и процентов.

Ранее синоптик спрогнозировал, что февраль будет холоднее января и с небольшим снегом. Однако метеопрогноз все же не предвещает традиционной зимней погоды в центральном регионе России.