Синоптик Тишковец: февраль будет холоднее января и с небольшим снегом

Метеопрогноз на февраль не предвещает традиционной зимней погоды в центральном регионе России, однако все равно ожидается снег и будет холоднее, чем в январе 2025 года, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В январе 2025 года погода в Московском регионе существенно отклонилась от привычных показателей. Температурные значения превзошли норму на 6,2 градуса, достигнув среднемесячного показателя в 0 градусов. Снежный покров полностью отсутствовал, но в феврале ситуация немного изменится — ожидаются небольшие осадки и морозы.

Январская погода поразила метеорологов частыми оттепелями — они наблюдались в течение 22 дней. Особенно примечательными стали 5 дней, когда были установлены новые температурные рекорды. В феврале также ожидается превышение климатической нормы на 3,5-4 градуса.

Для сравнения: стандартные московские показатели февраля составляют -11,1 градуса ночью и -4,2 градуса в дневное время. В народе февраль издавна называли снеженем, ведь его верными спутниками всегда были метели и вьюги. В этом году первая половина месяца принесет в Москву умеренные морозы, хотя в целом февраль окажется суровее января.

К середине месяца температура может кратковременно опуститься до минус 10 – 15 градусов ночью и минус 3 – 8 градусов днем, тогда как в начале февраля ожидается минус 5 – 10 градусов в ночные часы и 0 – минус 5 градусов в дневное время.

Ближе к концу месяца, когда, по народному календарю, приходит Прохор Весновей, погода начнет смягчаться. Вторая половина февраля порадует более мягкими температурами: ночью столбик термометра будет показывать минус 1 – 6 градусов, а днем приблизится к нулю. В последней декаде месяца высока вероятность частых оттепелей.

Научные данные указывают на серьезный недостаток снежного покрова в предстоящем феврале. Вместо привычных для этого сезона сугробов высотой 33-38 сантиметров, землю укроет лишь тонкий слой снега толщиной от 1 до 6 сантиметров. Прогнозируется значительное снижение количества осадков — их объем может не достигать даже половины месячной нормы, составив дефицит от 30 до 60%.