Российская нефть Urals превысила 100 долларов за баррель

Нефть марки Urals начала дорожать и превысила 100 долларов за баррель. Рост составил 7,21%, сообщает Profinance.ru .

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси. Сорт считается высокосернистым.

Президент США Дональд Трамп 23 марта запретил атаковать энергообъекты Ирана в течение пяти суток. Параллельно с этим начались переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

На фоне новости акции нефтяников упали вслед за стоимостью нефти. За ними вниз устремился индекс Мосбиржи. Он уменьшился на 2,37% до 2 804 пунктов.

По той же причине биткоин взлетел на 4,3%. Он торговался на уровне 71,4 тыс. долларов.

23 марта курс доллара составлял 84,02 рубля. Во вторник российская национальная валюта укрепилась до 81,9 рубля.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Боевые действия в регионе продолжаются.

