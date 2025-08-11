Российская компания захватила рынок и теперь покрывает краской поезда «Ласточка»

«Наша компания исторически является основным поставщиком лакокрасочной продукции для современных и высокоскоростных поездов, которые производятся в России», — заявил гендиректор Ярослав Сысоев.

Ранее эти материалы поставлялись из Германии, а на сегодняшний день они производятся в России с использованием азиатского сырья и немецких стандартов качества. Стоит отметить, что покраска высокоскоростного подвижного состава является одним из самых сложных применений для лакокрасочных материалов, так как материалы должны выдерживать резкие перепады температур, высокие скорости, воздействия окружающей среды и поддерживать приемлемый внешний вид.

За два года BIGZONE Coatings достигла рекордных показателей: с 2022 года с почти нулевым производством к 2024 году компания отметилась 340 тоннами собственного производства. 8 продуктов уже готовы к серийному применению, 8 проходят финальные испытания, а еще 10 продуктов находятся в стадии разработки.

Отмечается, что секрет такого успеха заключается в том, что компания воспользовалась уходом западных гигантов с российского рынка. Уход таких гигантов, как Hempel, PPG и Jotun, открыл возможность для российских производителей увеличить свою долю на рынке. В этих условиях BIGZONE пошла еще дальше и захватила премиальный сегмент, требующий высочайшего уровня технологий и сервиса.