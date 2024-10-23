Российская экономика стала 4-й в мире по паритету покупательной способности

Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве России Евгений Балацкий пояснил, что паритет покупательской способности — это соотношение двух денежных единиц, валют разных стран по их покупательной способности относительно определенного списка товаров и услуг, которыми пользуется население. По мнению Балацкого, то, что российская экономика стала четвертой в мире, это важный сигнал как для самой страны, так и для других государств.

Эксперт считает, что за рамками нормы было бы то, что Россия отставала бы от меньших европейских стран мира, ведь по своей территории она многократно превосходит их. По мнению Балацкого, то, что в настоящее время Россия оказалась на четвертом месте, ожидаемо. До 2022 года страна закупала много иностранной продукции, которую могла производить сама, но потом ситуация резко изменилась.

«Сегодня приходится осуществлять агрессивное импортозамещение и налаживать собственное производство. Поэтому сегодняшнее четвертое место России вполне ожидаемо», — подчеркнул эксперт.