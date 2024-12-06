Россияне не уложатся в бюджет 9 тысяч рублей на новогоднее застолье

В преддверии праздников специалисты провели расчеты и пришли к выводу, что праздничный стол, включающий курицу, картофель, мясные и овощные закуски, сыры, салаты и соленья, обойдется россиянам в 9,1 тысячи рублей. Многие россияне выразили мнение, что на такую сумму невозможно накрыть полноценный новогодний стол, сообщает Life.ru .

По мнению большинства, указанного бюджета хватит лишь на салаты и фрукты.

Нашлись и те, кто намерен в Новый год провести время с размахом. Они мечтают о редких деликатесах или планируют посетить ресторан.

В то же время некоторые считают сумму в 9,1 тысячи вполне разумной. Люди стараются экономить на праздничном столе, применяя разные способы — кто-то ложится спать пораньше, а другие делят расходы с родными.

В прошлом году новогодний стол, по оценке экспертов, мог обойтись россиянам в 8 тысяч рублей.