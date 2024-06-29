Россияне назвали комфортную для нормальной жизни ежемесячную сумму на человека

Специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провели опрос среди жителей России и выяснили, что в среднем для нормальной жизни в стране нужно по 70 тысяч рублей на каждого человека в семье, сообщает РБК .

Эксперты предположили, что такая сумма связана с «инфляцией для бедных». При этом запрос на размер ежемесячных трат, по данным опроса, вырос на 11% в сравнении с данными прошлого года. Такие данные приводятся в новом выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ.

Ученые провели исследования в три этапа. Первый состоялся в июне — июле 2023 года, в нем участвовали 6000 человек, в сентябре — ноябре 2023 года поучаствовали 6079 человек, а в третьем этапе, с декабря 2023 года по февраль 2024 года, свое мнение высказали 6809 человек.

Летом 2023 года россияне отвечали, что для нормальной жизни на каждого члена семьи им нужно ежемесячно по 63,7 тысячи рублей. В настоящее время этот показатель увеличился до 70 тысяч рублей.

Ранее россияне участвовали в опросе про личное счастье. Эксперт-социолог проекта Russian Field Ильей Дорхановым прокомментировал его результаты.