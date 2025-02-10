Россиянам ответили, где выгоднее всего хранить сбережения

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия», экономист Дмитрий Ферапонтов предложил оптимальный вариант распределения сбережений: 60% на вкладах, 30% на накопительных счетах и 10% в наличной форме, сообщает Газета.ru .

Он отметил, что наличные деньги считаются иммобилизованными активами, не приносящими доход. С учетом текущей денежно-кредитной политики и уровня инфляции наличные теряют свою ценность быстрее, чем другие способы сбережения.

«А хранение денег в банковской ячейке несет дополнительные расходы в дополнение к инфляции», — добавил эксперт.

Однако наличие ликвидных средств позволяет создать финансовую подушку для оперативных расчетов, что особенно важно для жителей удаленных регионов, где безналичные операции затруднены. Ферапонтов подытожил, что, хотя наличные важны для финансовой гибкости, лучше всего снижать их долю в общем объеме сбережений.