Россиянам назвали признаки финансовой пирамиды

Основатель семейного офиса D1 Capital Данила Ладнюк заявил, что обещания доходности 20–50% в месяц без рисков указывают на финансовую пирамиду, сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что гарантии сверхприбыли — главный маркер мошенничества. По его словам, среднегодовая доходность индекса Московской биржи составляет 12–25%, а гарантировать прибыль на фондовом рынке запрещена законом.

«Если вам обещают 20–50% в месяц без рисков — это точно обман. Для сравнения: среднегодовая доходность индекса Московской Биржи составляет 12–25%. Гарантировать прибыль на фондовом рынке запрещено законом. Высокая доходность без рисков — главный маркер мошенничества», — подчеркнул Ладнюк.

Эксперт рекомендовал проверить компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка», введя название, ИНН или ОГРН. Отсутствие лицензии — повод отказаться от вложений.

Он также посоветовал изучить источники прибыли. Добросовестный бизнес открыто объясняет, на чем зарабатывает — в строительстве, экспорте или технологиях. Формулировки вроде «уникальный алгоритм» или «закрытая стратегия» без отчетности должны насторожить. По словам Ладнюка, в реальных инвестициях доход формируется постепенно, а быстрые выплаты «с первого дня» часто осуществляются за счет средств новых вкладчиков.

