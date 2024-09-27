Россиянам назвали одну из высокооплачиваемых работ в стране

Заработная плата в транспортной сфере Санкт-Петербурга почти на 20% превысила средний заработок жителей города, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, зарплата водителей в Северной столице достигла 107 тысяч рублей, логистов — 93,6 тысячи рублей, курьеров — 113 тысячи рублей.

Рост дохода в этих профессиях произошел еще четыре года назад, когда началась активная цифровизация бизнеса. Многие компании перешли на работу в онлайн, что вызвало большую необходимость в доставщиках, шоферах и других специальностях.

На данный момент в Петербурге продолжает расти спрос на сотрудников транспортной отрасли. Компаниям требуется более 65 тысяч кадров, которые заняли бы рабочие места в этой сфере.