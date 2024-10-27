Россиянам хотят упростить подачу деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества

Минфин и ФНС разработали поправки, по которым граждане смогут не подавать декларации по НДФЛ, если было отчуждение имущества и транспорта. В этом случае служба будет автоматически рассчитывать налоги на основе полученных данных, сообщает РБК .

Если документ примут, то россиянам не нужно будет самим заполнять необходимые декларации, а ФНС станет автоматически рассчитывать налоги, используя информацию, полученную при межведомственном обмене.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками», — отметили в пресс-службе Минфина.

Там добавили, что принятие поправок позволит сильно уменьшить трудозатраты сторон.

Ранее ФНС рассказала, что передача расчета НДФЛ налоговым органам планируется по доходам от продажи недвижимости, от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, от реализации транспортных средств и т. д.