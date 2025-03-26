Россиянам для летнего отдыха за границей стоит подумать о покупке валюты сейчас

Аналитик Потавин: апрель — один из самых благоприятных для рубля месяцев в году

Если рассматривать динамику курса евро к рублю, то, согласно статистике прошлых лет, апрель обычно является одним из наиболее благоприятных для рубля месяцев в году. В апреле также сохраняется сезонно низкий спрос на иностранную валюту. Этот фактор стоит иметь в виду тем, кто планирует летний отдых за границей, сообщил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Текущие уровни доллара и евро с целью их покупки должны быть интересны тем, кто собирается отправиться этим летом на отдых за границу, отметил он.

«С текущих уровней (84 рубля за доллар и 91 рубль за евро) иностранная валюта имеет больше потенциал для роста, чем для снижения против рубля, поскольку процесс нормализации отношений с США и Европой может растянуться на более длительную перспективу, чем казалось ранее, поэтому процесс ослабления рубля в перспективе до конца года сохранится», — прокомментировал аналитик.

Он напомнил, что на пресс-конференции по итогам последнего заседания ЦБ РФ руководство регулятора заявило, что не рассматривают текущее укрепление рубля как стабильную долгосрочную тенденцию. Это соответствует прогнозам Минэкономразвития, согласно ожиданиям которого к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 руб., что на 16,5% выше текущих уровней.

В апреле курс евро, например, останется в районе 90-96 руб., полагает Потавин.