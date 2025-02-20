Россиян уверили, что цифровой рубль не будет контролироваться банками

Эксперт Набиуллина: цифровой рубль создан не для усиления надзора за гражданами

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина развеяла мифы о цифровом рубле, уверив пользователей, что им не следует бояться контроля со стороны банка, сообщает «ФедералПресс» .

Она отметила, что внедрение цифровой валюты направлено на упрощение финансовых операций для граждан и бизнеса, а не на усиление надзора. По ее словам, возможности блокировки средств в случае мошеннических действий останутся аналогичными тем, что существуют с безналичными расчетами.

Она также подчеркнула, что использование цифрового рубля является добровольным выбором, подобно выбору между наличными и безналичными платежами.

«Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Эти слухи — полная глупость», — добавила эксперт.

Кроме того, в России разрабатываются новые меры по защите пользователей от мошенничества, включая принудительную блокировку подозрительных переводов, предоставляя гражданам 48 часов для осмысления решений по транзакциям.