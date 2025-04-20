Россия нарастила покупку авто из Южной Кореи в марте

Импорт в РФ южнокорейских машин в марте увеличился в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, сообщает РИА Новости .

В прошлом месяце в Россию импортировали авто на 72,2 млн долларов. Такой показатель стал максимумом с февраля 2024 года. За год объем импорта повысился в 1,6 раза, а за март — в 1,3 раза.

Больше всего закуплено легковых машин с двигателем объемом от 1,5 до 3 л — на 50,1 млн долларов. Кроме того, в Россию завозили и авто с дизельным, на 1,5-2,5 л, и обычным двигателем — на 1-1,5 л.

По итогам первого весеннего месяца РФ заняла в южнокорейском импорте легковых машин 12 место, страна поднялась за год с 22 места. В топ-5 импортеров авто из Южной Кореи вошли США (2,8 млрд долларов), Канада (487,2 млн), Австралия (226,6 млн), Киргизия (224,3 млн) и Великобритания (205,7 млн).