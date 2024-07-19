Россельхознадзор: РФ должна в 1,5 раза увеличить поставки за рубеж продукции АПК

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что к 2030 году РФ должна в 1,5 раза нарастить поставки за рубеж продукции АПК, при этом важно менять отношение бизнеса к экспорту, сообщает РБК.

«Само отношение экспортеров к экспорту нужно менять. У нас привыкли брать зерно из разных мест и смешивать в один элеватор, а потом из него распределять — это и в Турцию, и в Египет, и в Пакистан», — отметил Данкверт.

По его словам, если Россия планирует поставлять продукцию в страны с высокими фитосанитарными требованиями, важен порядок.

По итогам 2023 года РФ находилась на 17 месте среди основных мировых экспортеров продовольствия. Всего в прошлом году страна поставила за рубеж свыше 103 млн тонн сельхозпродукции.