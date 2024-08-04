Родион Кадыров рассказал о плюсах ИИ в сфере маркетинга в РФ

Директор по продукту FABULA AI Кадыров рассказал о пользе ИИ в бизнесе России

Российские предприниматели все чаще стали использовать в работе искусственный интеллект для оптимизации процессов и экономии рекламного бюджета, директор по продукту FABULA AI Родион Кадыров рассказал о плюсах ИИ в этой сфере, пишет АБН24 .

«В умелых руках генеративные нейросети могут помочь полностью собрать брендбук компании: сгенерировать логотип, подготовить презентацию, описать структуру бренда или подобрать шрифтовые композиции», — отметил Кадыров, подчеркнув, что с помощью ИИ предприниматели могут создать такой бренд, который будет выгодно их отличать от конкурентов.

В продажах искусственный интеллект можно использовать в том числе для создания карточки товара. Это позволит сэкономить время и упростить работу менеджеров.

С помощью ИИ также можно примерять на себя одежду и косметику перед покупкой. Также можно примерять, например, диски на любые автомобили перед приобретением, добавил он.

«Именно благодаря ИИ-сервисам клиенты имеют возможность более глубокого знакомства с продуктом компании» — уточнил эксперт, отметив, что такой подход повышает уровень доверия между компанией и покупателем.