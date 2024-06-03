Риелтор Чурилов рассказал, когда ждать снижения роста просрочки по ипотеке

Меры Центробанка по борьбе с закредитованностью населения дадут свои результаты не раньше второй половины 2024 года, поскольку носят долгосрочный характер и были приняты с опозданием, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Согласно материалам ЦБ, по состоянию на 1 мая темп роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 13,45% в годовом выражении, что является максимумом с 1 января 2019 года.

«Большинство тех, кто берет ипотеку, не планируют допускать просрочки по кредиту, у людей есть определенные денежные сбережения. Но в жизни случается всякое, и полностью исключить риск возникновения просрочек невозможно», — отметил Чурилов.

Он объясняет рекордный рост просроченной задолженности по ипотеке тем, что многие люди взяли жилищный кредит на фоне ажиотажного спроса в 2023 году и не рассчитали свои финансовые возможности. А ЦБ, по мнению риелтора, «немного опоздал» с мерами по улучшению качества кредитного портфеля: их нужно было вводить раньше, еще в 2023 году.

По прогнозу Чурилова, грядущие изменения на ипотечном рынке с 1 июля на динамику просрочки по жилищным кредитам сильно не повлияют.

«Если ужесточат условия семейной ипотеки, то снизится ее доступность, но это не значит, что просрочка по жилищным кредитам начнет снижаться. Прямой зависимости между изменением количества ипотечников и ростом просрочки нет. При этом люди, для которых покупка жилья будет срочной, не смогут оформить ипотеку по льготной программе и будут вынуждены взять ее по рыночной ставке», — полагает эксперт.

Он уточнил, что среди таких клиентов доля просрочки может расти, но это не будет массовой тенденцией.