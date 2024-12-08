Китай решил заложить бомбу под мировую экономику

Китай активно переходит на электромобили. Это может привести к серьезным изменениям на мировом рынке нефти и газа, сообщает РИА Новости .

По итогам прошлого года каждый третий новый автомобиль, проданный в Китае, был электрическим, а доля экологичного транспорта в мировых продажах достигла 60%. В июле впервые было продано больше электромобилей и гибридов, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

По словам аналитиков, спрос на топливо в Китае начал снижаться на несколько лет раньше, чем предполагали эксперты. За первые 10 месяцев 2024 года импорт сырой нефти сократился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало тревожным сигналом для поставщиков топлива.

В ответ на замедление темпов потребления в Китае в ОПЕК приняли решение о продлении добровольного сокращения добычи, хотя в октябре не планировали этого делать. Кроме того, были пересмотрены прогнозы по спросу на нефть в текущем и следующем году в сторону понижения.

При этом эксперты утверждают, что не стоит рассматривать рост популярности электрокаров и отказ от автомобилей с ДВС как основную причину уменьшения спроса на нефть, а говорить о полном обвале мирового нефтяного рынка преждевременно.