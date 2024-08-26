Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали почти 200 млрд рублей в свои проекты

«На сегодняшний день резидентами пяти особых экономических зон, работающих в Московской области, являются 213 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию своих проектов составляет 210 млрд рублей. Фактический объем инвестиций, которые уже были осуществлены резидентами ОЭЗ, превышает 196 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что на территории ОЭЗ Подмосковья уже создано свыше 13 тыс. рабочих мест. Всего же действующие резиденты планируют создать не менее 18 тыс. рабочих мест по итогам запуска всех своих проектов на полную мощность.

В Московской области функционируют пять площадок с особым экономическим режимом: ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток» (Фрязино), ОЭЗ «Ступино Квадрат», ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Максимиха» (г.о. Домодедово). Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, обеспечивающий налоговые льготы.

Так, для компании, получившей статус резидента, в течение 10 лет действует нулевая ставка налога на имущество, а земельный и транспортный налоги «обнуляются» на первые 5 лет работы в ОЭЗ. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет для резидентов составляет 2%. Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль: в течение первых 8 лет она составляет 0%, с 9 по 14 год — 5%, после 14 лет — 13,5%.

Подобрать объект для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. На сегодняшний день на карте доступно 90 земельных участков в ОЭЗ Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.