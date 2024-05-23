Резидент ОЭЗ «Дубна» запустит производство мониторов пациента для аппаратов МРТ

Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания «ВестМедГрупп», работающая в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», налаживает серийное производство мониторов пациента CADUCEUS HEALTH для аппаратов МРТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ВестМедГрупп» — продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения. Например, новые мониторы найдут свое применение в хирургических, терапевтических, педиатрических отделениях, послеоперационных палатах и отделениях реанимации», — отметила Екатерина Зиновьева.

Разработка компании применяется для оценки состояния пациентов перед операцией, наблюдения за жизненно важными параметрами во время анестезии, обследования при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) и мониторинга состояния в реанимации. Оборудование регистрирует показатели электрокардиограммы, артериального давления, температуры, ведет запись частоты дыхания, формы волны дыхания, мгновенной частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

Мониторы, которые в перспективе будут выпускаться в нескольких модификациях, разрабатывались специально для работы в условиях электромагнитной среды с контролируемым уровнем радиочастотных помех. Один из главных плюсов амагнитных мониторов заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и сами не поддаются воздействию магнитного поля, что гарантирует точные и качественные измерения. Устройства также выдерживают воздействие электрических импульсов, используемых при проведении дефибрилляции сердца. Работает такая аппаратура как от сети, так и от аккумулятора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.