Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил производство биоразлагаемых средств для уборки дома

Компания «Арома Хоум», занимающаяся производством диффузоров, саше и ароматизаторов для дома, разработала новую линейку пробиотической бытовой химии для уборки дома под брендом AromaCleaninQ. Первую партию продукции уже выпустили на территории завода в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Арома Хоум» развивает свое производство в ОЭЗ «Дубна» с 2021 года. Только с начала 2024 года на предприятии выпустили около 6 млн интерьерных ароматов и арома-средств для уборки дома и офиса. Всего же в производственной линейке компании более 550 наименований продукции. Сегодня на предприятии работает около 130 специалистов, а общий объем инвестиций в реализацию всего проекта по созданию и развитию производства в ОЭЗ «Дубна» превысил 200 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Чтобы продукция была не только эффективной, но и соответствовала всем требованиям экологичности и безопасности, новую линию компания разрабатывала совместно с химиками и биологами.

«Новая линия пробиотической бытовой химии для уборки дома AromaCleaninQ абсолютно безопасна для здоровья. Это не жесткие химические добавки, это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде, могут использоваться в частных домах с септиками. И, самое главное, они оставляют после себя приятный запах», — отметил генеральный директор ООО «Арома Хоум» Денис Дорофеев.

На предприятии в ОЭЗ «Дубна» установлены строгие требования к качеству и соблюдению экологических норм. Компания «Арома Хоум» стала одной из первых, кто активно поддержал «зеленую повестку» особой экономической зоны. В рамках концепции устойчивого развития на территории ОЭЗ «Дубна» реализуются мероприятия, позволяющие сохранять окружающую среду и гарантирующие экологическую безопасность для жителей наукограда и всего Подмосковья.

«Положения резидентской политики, которую принимает каждая компания, размещающая производство на территории нашей ОЭЗ, включают обязательное требование снижать химическое и биологическое загрязнение воздуха, а также физическое воздействие на атмосферу. Мы всегда рады приветствовать наших партнеров, кто не только соответствует этим требованиям, но и в целом ориентирован на экологическую повестку — производит экологически чистую и востребованную продукцию», — прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.