Решение ЦБ по ставке: без чрезмерной мягкости, но и без излишней жесткости

Риски разгона инфляции в России постепенно снижаются. Это дает возможность Банку России придерживаться острожной политики по плавному снижению ключевой ставки, а не резкому ее торможению, заявил РИАМО управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Данные Росстата по инфляции в России говорят нам о том, что риски разгона инфляции постепенно снижаются. Более того, текущие ее показатели держатся даже ниже прогнозных, которые ЦБ РФ ожидал в третьем квартале 2025 года, отмечает эксперт.

Этот фактор оставляет для регулятора пространство для постепенного снижения ключевой ставки.

«Я считаю, что решение ЦБ РФ в сентябре снизить ставку на 1-2% до уровней 16-17% будет оправданным с точки зрения текущих реалий и в соответствии с озвученной ранее риторикой „без чрезмерной мягкости, но и без излишней жесткости“» — говорит Александров.