Рекордный рост за счет ипотеки: спрос на новостройки в декабре подскочил на 34%

Level Group: число ипотечных сделок в минувшем декабре удвоились год к году

Декабрь 2025 года стал месяцем активного оживления на рынке первичной недвижимости. Объем продаж в квадратных метрах увеличился на 34% по сравнению с ноябрем и на 9% превысил показатели декабря 2024 года, сообщили РИАМО в компании Level Group.​

Главным драйвером роста стала ипотека: количество ипотечных сделок выросло в 2 раза (+102%) по сравнению с декабрем 2024 года, достигнув уровня в 5 тыс. сделок, большую часть которых составляет семейная ипотека.

Положительная динамика наблюдается седьмой месяц подряд, что говорит об устойчивом интересе покупателей к льготным кредитным инструментам в условиях сохраняющихся высоких рыночных ставок. Доля ипотеки в общей структуре продаж достигла 64%, что является максимумом с июля 2024 года. Для сравнения, за весь 2025 год доля ипотечных сделок составила в среднем 55%.​

По данным аналитиков девелопера Level Group, спрос на первичном рынке растет не только за счет ипотеки, но и благодаря активному выходу новых проектов в конце года. Наиболее активная динамика отмечена в бизнес-классе: количество проданных лотов выросло на 36% к ноябрю и на 30% к декабрю 2024 года. Комфорт-класс также показал положительную динамику, прибавив 18% в сделках по сравнению с прошлым месяцем и 2% год к году.​

Однако общий объем спроса за 2025 год все еще демонстрирует небольшое отставание от показателей 2024 года (-3% в кв. м), что обусловлено слабыми результатами первой половины года и высокой базой прошлого периода.​

На фоне роста спроса цены также демонстрируют положительную динамику. В декабре средневзвешенная цена сделки в комфорт-классе увеличилась на 5,8%. В бизнес-классе рост оказался более сдержанным — на 1,4%. За весь 2025 год цены выросли более существенно: на 28,3% в комфорт-классе и на 15,5% в бизнес-классе.​

«Декабрь традиционно показывает высокие результаты, но в 2025году мы видим не просто сезонный всплеск, а прежде всего ажиотажный спрос на семейную ипотеку ввиду изменения условий с 1 февраля 2026 года», — заявила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Кроме того, в СМИ активно обсуждается возможность введения дифференцированных ставок по семейной ипотеке, в частности повышение ставки до 10-12% для самой многочисленной категории семей с 1 ребенком. С учетом высокой чувствительности спроса к уровню ипотечной ставки это может привести к снижению спроса, считает эксперт.

«Мы ожидаем, что в январе 2026 года активность покупателей сохранится», — добавила она.

