Реформа выплат по ОСАГО в России: что изменится

В России планируется значительная переработка правил выплат по ОСАГО, направленная на решение давней проблемы с возмещением ущерба при ДТП. Реформа предполагает новый подход, главным эффектом от которого станет борьба с недобросовестными автоюристами, сообщил РИАМО директор по развитию страхового бизнеса в финансовом маркетплейсе «Сравни» Владислав Головкин.

Сейчас автовладельцы часто сталкиваются со сложностью получения направления на ремонт, так как СТО может отказаться принимать авто, заочно понимая, что уложиться в установленные законом 30 дней с учетом срока логистики запчастей будет затруднительно. А компенсации в денежной форме часто недостаточно из-за вычета износа по авто, который утвержден нормативно и может составлять до половины суммы ремонта, говорит эксперт.

Реформа предлагает новый подход, объясняет Головкин.

Страховщик будет оплачивать фактические расходы на ремонт, произведенный в выбранной автовладельцем СТО, с последующей доплатой за износ.

Важным изменением является также увеличение срока ремонта до 45 дней при своевременном информировании страховщика о скрытых повреждениях.

«Основной эффект от нововведения, помимо упрощения процедуры получения выплат, заключается в борьбе с недобросовестными автоюристами, которые наживаются на судебных исках, связанных с нарушением сроков организации ремонта и перерасчета уровня износа. Реформа лишает их ключевого аргумента, поскольку страховщик, оплачивая ремонт по факту, становится менее уязвим для претензий. Это позволит перераспределить зарезервированные средства, которые сейчас уходят на судебные издержки, на выплаты по ОСАГО», — комментирует эксперт.

По его мнению, реформа обещает глубокие изменения на рынке ОСАГО и авторемонта. Ожидается усиление конкуренции между СТО, повышение требований к качеству ремонта и снижение нагрузки на судебную систему. Хотя полностью искоренить деятельность недобросовестных юристов вряд ли удастся, реформа безусловно станет серьезным шагом в направлении защиты прав автовладельцев и повышения эффективности системы ОСАГО, резюмирует Головкин.