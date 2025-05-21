Разработку предприятия Люберец высоко оценили федеральные министерства

На международной выставке «Метрология без границ» руководители федеральных министерств высоко оценили инновационную разработку компании из городского округа Люберцы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 19 по 21 мая в Конгресс-центре Центра международной торговли в Москве проходит международный форум и выставка «Метрология без границ». В ней принимает участие люберецкая компания «Тензо-М».

На уличной экспозиции компания представила собственную разработку — эталон динамической осевой нагрузки (ЭДОН). По словам генерального директора компании Михаила Сенянского, это инновационное решение для калибровки и поверки автоматических постов весогабаритного контроля. Эталонное транспортное средство создано на базе двухосного прицепа с бортовой системой измерения осевых нагрузок.

Экспозицию люберецкого предприятия посетили первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и руководитель Росстандарта Антон Шалаев, которые высоко оценили инновационную разработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.