Работодатели в России стали чаще отправлять сотрудников в отпуск

Работодатели вправе отправлять сотрудников в отпуск по утвержденному графику даже без их согласия, если работник был с ним ознакомлен, сообщил управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша, сообщает АБН24 .

Отпуск считается правом работника, однако на практике он может стать обязанностью. Управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша пояснил, что если график отпусков утвержден и сотрудник ознакомлен с ним под подпись, работодатель имеет право отправить его в отпуск в указанные сроки без дополнительного согласия.

Юрист отметил, что отказаться от ежегодного оплачиваемого отпуска официально невозможно. Обязанность предоставить отпуск лежит на работодателе, и если отпуск не предоставляется более двух лет подряд, это считается нарушением трудового законодательства. За такие нарушения организацию могут оштрафовать до 50 тысяч рублей, а также привлечь к ответственности должностных лиц.

Кваша добавил, что если сотрудника отправляют в отпуск в неудобное для него время, но он не относится к льготным категориям, действия работодателя обычно законны. Особенно это касается сезонных профессий, например, у педагогов отпуск чаще всего приходится на лето из-за особенностей работы. В таких случаях решающим фактором становится производственная необходимость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.