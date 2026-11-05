Путин отдал российские активы Japan Tobacco под внешний контроль

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов табачной группы Japan Tobacco International под временное управление АО «Промышленные активы». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу со дня размещения.

Под внешнее управление перешли доли в уставных капиталах нескольких обществ с ограниченной ответственностью. В частности, «Дж.Т.И. Донской табак» — 99,9999% принадлежит ООО «Дж.Т.И. Россия» и 0,0001% — АО «Переславль-Табак». В «Дж.Т.И. Елец» под управление переданы 65,64% (JT International Holding B.V.), 18,85% (ООО «Дж.Т.И. Россия») и 15,51% (ООО «Петро»). Полностью, по 100%, под управление «Промышленных активов» перешли «Крес Нева» и «Петро», принадлежащие JTI Investments Sarl.

Japan Tobacco International — один из крупнейших производителей табачных изделий в мире. В России компания работает с 1999 года и выпускает сигареты под марками Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, Glamour, а также российские бренды «Донской табак», «Петр I», «Русский Стиль», «Тройка» и другие.

Механизм временного управления активами компаний из недружественных стран был введен указом президента в апреле 2023 года. Он применяется в качестве ответной меры на изъятие российских активов за рубежом и уже использовался в отношении ряда иностранных компаний, включая Nestlé и Auchan.

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