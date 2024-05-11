Путин обсудил с Мантуровым и «Ростехом» вопросы работы промышленности

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с и. о. зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщается на сайте Кремля .

Как напомнил глава государства, он недавно говорил, что при смене правительства в его работе не должно быть никаких сбоев. В том числе и в зоне ответственности Мантурова, который курирует оборонную и гражданскую промышленность.

«Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время». — сказал российский лидер.

Он отметил, что на сегодняшний день все функционирует. Но при этом есть вопросы, требующие особого внимания.