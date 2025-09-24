Противостояние Трампа и ФРС может поддержать рост криптовалют

Требования Трампа о более глубоком снижении процентных ставок и возможных изменениях в руководстве ФРС создают риск политизации монетарной политики и подрыва независимости Центрального банка, считает аналитик Bitget Райан Ли. Это может ослабить доллар США и одновременно поддержать рисковые активы, включая биткоин и Ethereum, за счет более дешевого кредитования и оттока капитала из фиатных валют.

«Эскалация давления со стороны Трампа на Федеральную резервную систему с целью более глубокого снижения ставок и смены руководства грозит политизации монетарной политики, подрыву независимости Центрального банка и созданию задержек в реализации мер, поскольку ФРС балансирует между фискальными стимулами и инфляционными рисками. Такие напряжения могут ослабить доверие к ФРС, слегка подорвать доллар США и, парадоксально, поддержать рисковые активы, включая криптовалюту, за счет более дешевого кредитования и оттока капитала из фиатных валют», — предположил Ли.

Трамп публично призывал к более глубокому снижению процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию. Недавнее назначение Стивена Мирана на пост члена совета управляющих ФРС вызвало дополнительные вопросы. Ранее Миран занимал должность экономического советника Трампа и неоднократно критиковал ФРС за нежелание снижать процентную ставку, которая оставалась на уровне 4,25-4,5% с декабря прошлого года. Быстрое назначение Мирана на пост управляющего ФРС США вызвало опасения по поводу дальнейшей независимости политики ФРС от Белого дома.

Хотя неопределенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики в США вызывает краткосрочную волатильность на рынке криптовалют, в долгосрочной перспективе она делает криптовалюты более привлекательными для инвесторов, ищущими способы хеджировать инфляционные риски, отметил аналитик Bitget.

«На этом фоне BTC укрепляется в диапазоне 100-150 тыс. долларов в течение ближайших 4-6 недель, поддерживаемый притоком средств в ETF и ускоряющимся институциональным спросом, а Ethereum — к 3,8-5 тыс. долларов при аналогичной динамике. С учетом того, что ETF на BTC и ETH уже пользуются институциональным спросом, макроэкономическая обстановка благоприятствует стратегии „покупать на спаде“», — заявил он.

В ближайшую неделю-две рынок криптовалют может оставаться турбулентным, полагает CEO Technobit Александр Пересичан. По его словам, инвесторы продолжают опасаться, что ФРС не станет снижать ставки в ближайшие месяцы из-за неудовлетворительных данных о занятости, что создает давление на рисковые активы.

«Вместе с тем институциональный спрос оказывает поддержку криптовалютам. Если данные по росту потребцен и занятости будет обнадеживающими, это может стать новым стимулом для рынка. В этом случае биткоин способен вырасти к концу октября до 130 тыс. долларов, а Ethereum — до 5,2 тыс. долларов», — заключил эксперт.

