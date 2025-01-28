Промышленность и массовые профессии остро столкнутся с проблемой старения кадров

В 2025 году рынок труда продолжит трансформироваться под влиянием демографической ямы. Снижение численности молодых кадров усиливает естественное старение рабочей силы, что становится новой реальностью для многих отраслей. Вызовы этого периода требуют глубокого пересмотра подходов к управлению персоналом, заявила РИАМО эксперт Moscow Business School в области HR Ирина Лялина.

«Демографическая яма будет сказываться в течение шести лет. Компании вынуждены пересмотреть возрастные критерии при найме, иначе дефицит квалифицированных кадров может стать катастрофическим», — отмечает она.

По словам HR-эксперта, особенно остро проблему старения рабочей силы почувствуют промышленные отрасли и сферы массовых профессий. В строительстве, логистике, ретейле и клининге возрастные специалисты уже занимают ключевые позиции. Например, при найме в строительные компании возраст для сварщиков, электриков и водителей теперь не помеха, а преимущество. Наиболее востребованы сорокалетние, однако много примеров успешного трудоустройства при конкурсном отборе и тех, кому 50+.

Важным критерием является не количество дипломов или ранее занимаемая должность, а хронология повышения квалификации на протяжении последних 20 лет, что свидетельствует о современной базе знаний взрослого кандидата.

В то же время взросление кадров открывает новые возможности, уверена Лялина. Разновозрастные коллективы, где опыт зрелых сотрудников дополняется энергией молодых специалистов, способны создавать уникальную корпоративную культуру, ориентированную на преемственность и высокое качество работы.

«Старение рабочей силы — это вызов, который можно превратить в конкурентное преимущество. Речь идет не только о пересмотре возрастных ограничений, но и о создании условий для развития, адаптации и мотивации сотрудников старшего поколения. Те компании, которые вкладываются в обучение и поддержку таких специалистов, не просто решают текущие проблемы найма, но и формируют устойчивую кадровую стратегию на будущее и уже сегодня закладывают основу для успеха в условиях нового демографического ландшафта», — резюмировала HR-эксперт.