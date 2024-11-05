Промпроизводство в обрабатывающей промышленности Подмосковья возросло на 11,3%

Индекс промышленного производства в Московской области по итогам первых трех кварталов 2024 года вырос на 10,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В секторе обрабатывающей промышленности рост превысил 11%, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По итогам первых трех кварталов этого года рост промышленного производства в Московской области превысил уровень в 10%. Так, в январе–сентябре рост промпроизводства в регионе составил 10,4%, в секторе обрабатывающей промышленности рост был традиционно выше — 11,3%. При этом по отдельным секторам промышленности производственный рост в отчетном периоде превысил 40%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольший рост был зафиксирован в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — по сравнению с январем-сентябрем прошлого года промпроизводство в этом секторе выросло на 53,6%. Немногим менее, на 47,8%, выросло металлургическое производство. В лидерах также предприятия занятые в производстве кожи и изделий из кожи — рост 41,7%.

На 20% и более в первые три квартала 2024 года в Подмосковье также выросло текстильное производство, выпуск резиновых и пластмассовых изделий, производство электрического оборудования, обработка древесины и производство деревянных изделий (кроме мебели), а также фармацевтический сектор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.