Производство продукции для медицины в Подмосковье выросло на 20%

В Московской области производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе–мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвеста.

Производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов выросло на 20,3%.

«В Подмосковье работают сильнейшие представители медицинского кластера страны, которые помимо лекарств и медицинских материалов, выпускают медизделия, медицинскую аппаратуру и многое другое. В числе наших приоритетных задач не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых в рамках укрепления технологического суверенитета государства. Только в 2024 году в Подмосковье планируется реализация пяти проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию уже работающих предприятий в сфере фармацевтики и медицины. Суммарный объем инвестиций превышает 7 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.