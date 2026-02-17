Производство мебели в Подмосковье выросло на 64,9% в 2025 году

Промышленное производство в Московской области по итогам 2025 года увеличилось на 5,5%, а сектор производства мебели показал рост на 64,9%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Промышленное производство в Подмосковье в 2025 году выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Обрабатывающий сектор продемонстрировал еще более высокие темпы — 6,5%.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что эти показатели превышают средние значения по стране.

Наибольший рост зафиксирован в производстве мебели — 64,9%. Также значительно увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий — на 44,7%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 28,6%, а готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 20,3%.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.