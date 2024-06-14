Производство компьютерного оборудования в Москве выросло в 2,4 раза

В течение первых 4 месяцев 2024 года производство оптических и электронных изделий, а также компьютеров в столице выросло больше чем на 140% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что высокотехнологичным в столице является каждое третье предприятие. Такие компании ведут разработки, патентуют собственные изделия и демонстрируют значительный рост объемов производства.

Как отметил заммэра, компьютеры и электронику в Москве производят порядка 370 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.

«В результате работы по сокращению импорта критически важных товаров и созданию отечественных высокотехнологичных решений за январь–апрель 2024 года эти предприятия увеличили объемы производства более чем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает компании и предоставляет комфортный налоговый режим для развития производств. Вырос также и объем отгруженной продукции — на 29,2%», — сказал Ликсутов.

В этом периоде производство транзисторов и диодов увеличилось почти вдвое, а полупроводниковых приборов — в 2,3 раза. Производство в натуральном выражении компьютеров и их частей показало ощутимый рост — более чем в 4,3 раза, а коммуникационной аппаратуры — в 6,5 раза.

«Создание и развитие высокотехнологичных предприятий обеспечивает прирост валовой добавленной стоимости. Так, по итогам 2023 года, в Москве средняя выручка высокотехнологичного предприятия на 1 человека составила 8 млн рублей, что в 2,7 раза выше, чем в других отраслях», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские производители высокотехнологичных отраслей ведут активные разработки, патентуют собственные изделия и демонстрируют существенный рост производства. Столица помогает промышленникам, предоставляя более 20 системных городских мер поддержки и создавая для развития производств комфортный налоговый режим. В 2024 году Москва в шестой раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Рейтинг состояния инвестклимата субъектов России призван помочь экспертам в оценке усилий региональных властей по улучшению бизнес-климата по 70 показателям в 4 основных направлениях — поддержка малого предпринимательства, ресурсы и инфраструктура, институты для бизнеса, а также регуляторная среда.

Одна из столичных мер поддержки — статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря ему предприятия получают значительные налоговые льготы — налог на прибыль на них вместо 20% составляет всего 2%, также они могут не платить транспортный, земельный и имущественный налоги.

Свыше 50 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» зарегистрировали почти 400 результатов интеллектуального труда в виде товарных знаков, ноу-хау, свидетельств, лицензий и патентов. Только в прошлом году в государственный реестр внесли более 50 разработок.