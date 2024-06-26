Производство бумаги и бумажных изделий в Москве выросло в 4,6 раза

В столице бумажную продукцию производят более 700 предприятий. За первые 4 месяца текущего года они увеличили объем производства почти в 4,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московские компании выпускают канцелярские принадлежности, обои, коробки, ящики, картон, бумагу и другие изделия, востребованные и в столице, и в других регионах России.

«Повышение спроса на внутреннем рынке, модернизация производства и умножение инвестиций позволяют предприятиям Москвы ежегодно наращивать объемы выпуска, что соответствует задаче мэра Сергея Собянина. Так, с января по апрель текущего года в городе почти в 4,6 раза выросло производство бумаги и бумажной продукции. В частности, компании почти на 360% увеличили изготовление изделий из картона. Эта продукция обеспечивает не только потребности столицы, но и регионов России», — сказал Ликсутов.

В натуральном выражении производство канцелярских бумажных принадлежностей выросло в 1,4 раза, а папок с бумагой и альбомов — почти на 11%. За этот период объем отгруженной продукции увеличился в 1,5 раза — до 17 млрд рублей.

«Москва предоставляет необходимые условия для развития промышленности. Мы создаем и модернизируем инфраструктуру, развиваем административные институты для бизнеса и улучшаем инвестиционный климат в городе. Сегодня предприятиям доступно свыше 20 системных мер поддержки, которые позволяют экономить ресурсы и развивать собственное производство», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Льготный инвесткредит является одним из эффективных инструментов московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). За счет него московская компания «Ламбумиз» модернизировала производство упаковки. Фондом была субсидирована процентная ставка по кредиту, а компания сумела привлечь льготный инвесткредит на 100 млн рублей. Благодаря этому получиться купить 2 производственные машины по выпуску Tetra Top — экологичной тары для фасовки молока, йогурта и других напитков.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают более 4,2 тыс. промкомпаний, в которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в столице открываются около 100 малых и 40-50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары и активно внедряют инновации.