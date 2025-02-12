Производство автомобильных подшипников появится в столичном промпарке «Сенькино»

В корпусе промпарка «Сенькино» планируется запуск автоматизированной линии по выпуску подшипников для автомобилей российского и заграничного производства. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что предприятие, выпускающее автомобильные подшипники для зарубежных и российских марок, будет резидентом промкомплекса «Сенькино», который в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) строят в Краснопахорском районе ТиНАО.

«Компания расширяет производственные мощности и запустит в одном из корпусов „Сенькина“ автоматизированную линию по выпуску автомобильных подшипников. Работать на производстве смогут до 20 человек», — сказал Гарбузов.

В прошлом году на территории промпарка завершили строительство первых 2 производственных корпусов. После ввода в эксплуатацию всех 5 корпусов в городе возникнет свыше 2,8 тыс. новых рабочих мест для специалистов различных промышленных отраслей.

«В конце декабря Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов площадью около 20 тысяч квадратных метров. С начала производства работ инспекторы комитета провели на этих объектах пять выездных проверок для оценки качества конструкций и стройматериалов», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что на стадии строительства находятся еще 3 объекта суммарной площадью 49 тыс. кв. м.

Строительство промпарка на всех этапах осуществляется под строгим контролем надзорных органов Москвы.

«Промышленный парк „Сенькино“ предлагает современный подход к реализации производства, и нам не приходится направлять ресурсы на подготовку помещений. Производственный блок полностью готов к установке оборудования, а офисные помещения с отделкой позволяют начать работать сразу», — сказал генеральный директор компании «ШТУРМАН РУС» Владимир Кирзнер.

Он пояснил, что благодаря этому удается запускать проекты в самые короткие сроки.

Промышленный парк «Сенькино» реализуют в формате light industrial, что позволяет размещать здесь легкие производства. Среди резидентов парка уже есть компании, занимающиеся выпуском промышленного оборудования, косметики, медицинских изделий, телекоммуникационного оборудования, а также другие высокотехнологичные предприятия.

За 4 года реализации программы по стимулированию создания МПТ она охватила почти все городские районы. Московским правительством заключено порядка 140 соглашений с инвесторами, предусматривающих строительство более 6 млн кв. м недвижимости — новых промпредприятий, логистических комплексов, торговых и офисных объектов, учреждений спорта, культуры и образования.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест составит более 2,2 трлн рублей, что позволит организовать свыше 350 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях экономики.

Застройщики могут подать заявку на участие в программе с помощью онлайн-сервиса на инвестпортале (https://investmoscow.ru/) столицы.