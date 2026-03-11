Производителей напитков Подмосковья пригласили на BeviTec в Красногорске

Международная выставка оборудования и ингредиентов для производства напитков BeviTec пройдет с 14 по 16 апреля 2026 года в павильоне №1 «Крокус Экспо» в Красногорске. К участию приглашают подмосковных производителей напитков, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка BeviTec проводится с 2015 года и считается одним из ключевых отраслевых событий в России. Она охватывает полный цикл производства напитков — от соков, лимонадов и минеральной воды до пива, молочной продукции и вина. В 2025 году экспозицию расширили новым разделом, посвященным стеклу и стеклотаре.

Мероприятие направлено на поддержку отечественной пищевой промышленности и развитие производства напитков. Площадка способствует решению задач импортозамещения и помогает компаниям находить новых партнеров и поставщиков.

В апреле 2026 года выставку дополнит деловая и образовательная программа. В ней примут участие пивовары, виноделы, технологи, менеджеры по продажам, а также производители оборудования, сырья и упаковки. Подробные условия участия и посещения размещены на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.