Производитель удобрений из Подмосковья увеличит выработку благодаря федпроекту

Производитель специализированных удобрений, средств защиты и инсектицидов «РУСИНХИМ» из Подольска присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран ключевой для организации процесс — производство сухих минеральных удобрений. Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 10%.

В ближайшие месяцы специалисты РЦК Подмосковья совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.

АО «РУСИНХИМ» является одним из крупнейших российских производителей инновационных и уникальных специализированных удобрений, средств защиты, и продуктов, предназначенных для профессионального и любительского выращивания растений. Компания также производит инсектициды и репелленты.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.