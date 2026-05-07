Производитель кормов из Подмосковья вошел в федпроект

Компания «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» из деревни Никулино Раменского округа стала участником федерального проекта «Производительность труда». На предприятии планируют оптимизировать выпуск влажных кормов и повысить эффективность производства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В качестве пилотного направления выбрали процесс производства влажных кормов в гибкой упаковке. Совместно со специалистами регионального центра компетенций Московской области на участке внедрят инструменты бережливого производства.

По итогам оптимизации выработку планируется увеличить на 10%, объем незавершенного производства сократить на 15%, а время протекания процесса — на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Подробнее о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.