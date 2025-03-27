Производитель из Дубны представил серию роботов российского производства

Российский производитель медицинского оборудования «Лидкор» презентовал новую серию автоматических ИФА-анализаторов «Лидлаб Нева» на Всероссийской научно-практической конференции «Национальные традиции клинической лабораторной диагностики», которая прошла в Москве. Одна из производственных площадок компании расположена в подмосковной Дубне. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Анализаторы Лидлаб Нева предназначены для полной автоматизации проведения иммуноферментного анализа (ИФА) в лабораториях и диагностических центрах различных уровней.

Методом ИФА можно выявлять самый широкий спектр инфекций и анализировать свойства и состав биологических жидкостей. Несмотря на простоту, такой анализ предполагает прохождение ряда последовательных процессов. При этом во многих лабораториях его до сих пор делают в ручном режиме, что сказывается на скорости и точности проведения анализа.

По словам директора по развитию бизнеса компании Лидкор Андрея Березина, лабораторный робот Лидлаб Нева позволяет полностью автоматизировать процесс проведения теста.

«Манипулятор последовательно, по программе, производит необходимые действия, такие как, дозирование реагентов, внесение образцов, инкубирование, отмывка и считывание результатов. Робот не ошибается, не устаёт и справляется с большими потоками, предоставляя персоналу лаборатории возможность уделить внимание другим важным процессам. Таким образом анализатор Лидлаб Нева выводит автоматизацию на новый уровень и качественно улучшает проведение рутинных исследований», — сообщил Андрей Березин.

Лидлаб Нева — импортозамещающее высокотехнологичное решение отечественного производства, аналог известных швейцарских лабораторных роботов. В линейке приборов четыре варианта исполнения: от настольной компактной модели до высокопроизводительных комбайнов. Широкий модельный ряд продуман таким образом, чтобы закрыть потребности практически любой лаборатории. При этом Лидлаб Нева остается открытой системой и позволяет использовать любые доступные коммерческие наборы реагентов ИФА.

Лидкор уже получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на серию новых ИФА-анализаторов и готовится к серийному производству, которое будет налажено на заводе в подмосковной Дубне в ближайшее время по мере уточнения потребности лабораторий и лечебных учреждений. В ближайших планах у компании также войти в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Степень локализации приборов достаточная для получения статуса российской продукции.

По данным компании, ежегодная потребность здравоохранения в таком оборудовании составляет порядка 150 единиц. Производственные мощности Лидкор позволяют на первых этапах производить до 30-40 роботов, тем самым закрывать до 20% этой потребности. В дальнейшем количество техники будет увеличиваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.