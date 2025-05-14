Производитель хирургических средств из Дубны запустит поставки продукции в Африку

Компания «Пуль-Сар», резидент особой экономической зоны «Дубна», в ближайшее время планирует запустить поставки инновационных медицинских препаратов для хирургии в Уганду и Кению. В Дубне компания производит уникальные препараты, аналогов которым нет в мире. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сейчас свою продукцию «Пуль-Сар» поставляет в лечебные учреждения по всей России и в Казахстан. В ближайшее время компания планирует также наладить поставки препаратов собственной разработки в Индию, Ливию, Катар, Оман, Иран и Ирак. За три года, что предприятие работает на территории ОЭЗ «Дубна», были полностью сформированы технологические линии и сегодняпроизводственные мощности позволяют выпускать до 500 тыс. единиц готовой продукции год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день компания производит два препарата, которые являются собственной разработкой предприятия и пользуются большим спросом как в отечественных медицинских учреждениях, так и за рубежом.

Препарат Лимфоблок, который применяется при онкологических операциях и других хирургических вмешательствах для предотвращения или остановки лимфореи — патологии, при которой лимфатическая жидкость выходит наружу или в полость организма, значительно повышая риск инфицирования, что очень опасно для онкологических больных. Препарат является уникальным, аналогов ему в мире нет.

Второе инновационное жидкое гемостатическое средство с антисептическим эффектом Гемоблок останавливает капиллярные и паренхиматозные кровотечения при хирургических операциях и ранениях, не повреждая соприкасающиеся ткани, а также препятствует развитию инфекции и почти на 40% ускоряет заживление.

«Надо отметить, что для медицинских изделий высокого класса риска выход на экспортные поставки сложный процесс, связанный с длительной регистрацией, особенно для небольших технологических компаний. В ближайшее время ожидаем завершения регистрации нашей медицинской продукции и первую поставку в Кению и Уганду», — отметила генеральный директор «Пуль-Сар» Ксения Менглет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.