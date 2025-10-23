Производитель детских площадок «Лебер» и создатель мультиков «Рики» начали сотрудничать

Ведущий российский производитель детских и спортивных площадок, компания «Лебер», и группа компаний «Рики», создатель таких популярных анимационных франшиз, как «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Финник» и других, подписали договор о сотрудничестве. Целью партнерства является создание инновационных игровых пространств для детей, вдохновленных российскими анимационными героями. Об этом сообщает пресс-служба

Первые образцы оборудования, созданные по мотивам сериала «Малышарики», были представлены на Национальном съезде учебной промышленности (УЧПРОМ-2025). Ожидается, что полноценная линейка игровых площадок поступит в продажу в 2026 году.

При проектировании детских площадок по мотивам мультфильмов специалисты компании «Лебер» опираются на нейродинамический подход, учитывая влияние каждого элемента на развитие мозга и нервной системы ребенка. Качалки, балансиры и карусели, способствуют сенсорно-моторному развитию, а модули, требующие планирования движений, улучшают внимание, память и навыки принятия решений.

«Такие проекты невозможно сделать в одиночку. Чтобы создать пространство, которое будет одновременно красивым, безопасным и эмоционально близким детям, нужно объединить многолетний опыт в разработке игровых пространств и уникальную экспертизу в создании образов и историй, которые обожают дети. В этом и есть сила нашей коллаборации: «Лебер» и ГК «Рики» говорят на одном языке — языке детства, но каждый привносит в него свои знания. Когда эти миры объединяются, рождается именно та среда, в которой детям хочется играть каждый день», — отметил Игорь Шаповалов, директор по маркетингу компании «Лебер».

Узнаваемые российские мультгерои помогают ребенку соприкоснуться с любимым мультфильмом: площадка становится продолжением экранной истории и стимулирует фантазию. Дети исследуют, экспериментируют и проживают свои маленькие приключения во дворе, в парке и в детском саду.

«Мы стремимся создавать истории, которые помогают детям понимать и осваиваться в окружающем мире. Благодаря нашему сотрудничеству и новой серии игрового оборудования сюжеты любимых мультфильмов теперь можно прожить не только на экране, но и на детской площадке. Мы рады, что Малышарики, а затем и другие герои появятся в реальном мире», — прокомментировала Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (входит в ГК «Рики»).

Все игровые элементы детского оборудования созданы по международным стандартам безопасности и эргономики. Конструкции выполнены из долговечных материалов: стали с антикоррозийным покрытием Leber Zinc Protect, древесины класса «Экстра», HPL-панелей и нержавеющей фурнитуры.

«Производственные площадки компании «Лебер» расположены в Московской области и занимают более 9 500 кв. м. Здесь сосредоточен полный цикл — от обработки металла и древесины до упаковки готовых изделий», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Современные станки с ЧПУ, роботизированная сварка и автоматические линии покраски обеспечивают точность, качество и стабильность. Команда инженеров, дизайнеров и технологов контролирует каждый этап производства. Металл проходит резку и гибку с погрешностью менее 0,1 мм, древесина обрабатывается по индивидуальным шаблонам, а канаты и крепеж проходят тесты на прочность.

В ближайшее время новое игровое оборудование с Малышариками, а также серии площадок с героями других проектов ГК «Рики» появятся в каталоге на сайте компании «Лебер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.