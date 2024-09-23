Профессор Сорокина напомнила о повышении пенсий для россиян 80+ 1 октября

Повышение пенсий с 1 октября 2024 года коснется граждан, которым исполнилось 80 лет, и это является значимой мерой социальной поддержки, заявила РИАМО директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

С первого числа каждого месяца традиционно происходит повышение пенсии достаточно большому кругу лиц в России, не исключением станет и 1 октября 2024 года, говорит она.

Повышенную пенсию получат те, кто в сентябре перейдет значимый возрастной рубеж — 80 лет. Согласно части 1 статьи 17 федерального закона 400-ФЗ о страховых пенсиях лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии равной по состоянию на 1 октября 2024 года 8134 рублям 88 копейкам, констатирует эксперт.

«Данная форма социальной поддержки долгожителям важна, так как с возрастом необходимо больше средств на лекарства и помощь в хозяйстве, тем более людей более 80 лет в России примерно 3,6% от всего населения», — отмечает Сорокина.