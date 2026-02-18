Проект «Вкусная пятница» помогает подмосковным фермерам расширять сбыт продукции

В Подмосковье продолжается реализация проекта «Вкусная пятница» от Россельхозбанка, который объединяет более 75 фермерских хозяйств и свыше 30 площадок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект «Вкусная пятница» действует в Московской области с 2022 года и направлен на поддержку малых форм хозяйствования. Инициатива позволяет фермерам напрямую продавать свою продукцию новым потребителям без затрат на аренду и логистику.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в проекте участвуют более 75 фермерских хозяйств. Ярмарки проходят на более чем 30 площадках, включая правительство Московской области. Сельхозпроизводители представляют мясные и молочные деликатесы, сыры, рыбу, мед, орехи, десерты и другие фермерские товары. Сотрудники организаций-участников могут приобрести свежие продукты прямо на рабочем месте во время перерыва.

В 2025 году в Москве и Подмосковье прошло более 150 мероприятий «Вкусной пятницы». Участие для фермеров и предприятий бесплатное, все организационные вопросы берет на себя Россельхозбанк. Подать заявку можно через платформу «Своё Родное». К участию приглашаются также государственные организации и корпоративные клиенты банка, желающие организовать ярмарку на территории офиса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.