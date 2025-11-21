ОЭЗ «Дубна» успешно представила подмосковный регион на юбилейной «Зеленой премии». Ее проект «Зона устойчивого развития» вошел в шорт-лист ежегодного конкурса, направленного на защиту окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Две особые экономические зоны — «Дубна» и «Технополис Москва» вошли в шорт-лист «Зеленой премии» по итогам 2025 года. Они возглавили ESG-рейтинг среди таких крупных корпораций, как ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Магнит», ООО «Ависма», участвующих в номинации «Корпоративные проекты». Напомним, что премия присуждается за достижения в природоохранной деятельности, экологическое просвещение, внедрение лучших практик в сфере экологии, а также за лидерские качества, проявленные в области защиты природы.

«Наша бизнес-площадка второй год подряд включается в профессиональный шорт-лист «Зеленой премии», — Такой результат является признанием системного подхода управляющей компании особой экономической зоны, которая осуществляет свою деятельность, ориентируясь на стратегию устойчивого развития, инновационный подход к охране окружающей среды» — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

На индустриальных площадках Московской области обязательно применение принципов ESG. В рамках этой стратегии в приоритете ОЭЗ «Дубна» — экологическая безопасность и внедрение «зеленых» технологий при рассмотрении инвестиционных проектов потенциальных резидентов. Правительство Московской области, в свою очередь, также тщательно оценивает экологический аспект инвестиций и поощряет компании, активно применяющие экологичные практики. В результате таких мер, а также высокого уровня корпоративного управления в 2025 году «Дубна» заняла 2 место в ESG-рейтинге особых экономических зон России, подтвердив свою репутацию лидера в области экологической ответственности.

Главной целью нового инициативного проекта «Зона устойчивого развития» является распространение успешных ESG-практик среди бизнеса и активное вовлечение населения наукограда Дубна в повестку устойчивого развития. В рамках проекта планируется создание видеороликов с интервью руководителей компаний-резидентов, обсуждающих важность экологической безопасности и бережного использования природных ресурсов с целью формирования экологической культуры и повышения осведомленности как среди бизнес-сообщества, так и среди дубненцев.

Особое внимание в рамках проекта уделяется молодежи. Так, в университете «Дубна», который является партнером ОЭЗ, запланированы лекции и образовательные программы по устойчивому развитию для повышения экологической ответственности у студентов. Кроме того, будет проведен ESG-форум, на котором молодые люди не только получат необходимые знания по вопросам устойчивого развития, но и смогут принять участие в тематических играх, практических тренингах, создать собственные «зеленые» проекты. Эта инициатива направлена на воспитание экологически осознанных лидеров будущего и развитие новых решений в сфере защиты окружающей среды.

Реализация проекта «Зона устойчивого развития» подмосковной ОЭЗ «Дубна» будет способствовать масштабированию успешных ESG-практик бизнеса, а в перспективе такой курс поможет обеспечить здоровье окружающей среды и качество жизни будущих поколений региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.