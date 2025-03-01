Продукцию Подмосковья представили на международной выставке в Узбекистане

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) организовал участие восьми подмосковных компаний в международной выставке строительных материалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Программа мероприятия включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Узбекистанская международная выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке демонстрируются лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования.

На стенде Московской области были представлены восемь компаний: производитель дверей и стеновых панелей «Юнион» из Одинцова, производитель систем защиты от протечек воды «Гидроресурс» из Мытищ, производитель двутавровой деревянной балки «Биверс» из Люберец, производитель профнастила «Металлик и Ко» из Одинцова, производитель оборудования для профилирования «Профмашэкспорт» из Подольска, производитель оплаубки и строительных лесов «Промышленник-М» из Люберец, производитель пластиковых ограждений «Колорит» из Подольска и производитель деревянных домов «Смарт Вуд» из Сергиева Посада.

Подмосковные компании смогли представить свою продукцию при содействии фонда поддержки ВЭД МО. Со стороны фонда была профинансирована аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда ( https://exportmo.ru/internationalevents2025 ). Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.