Продажу 100 млн вейпов могут заблокировать в России с 1 марта

В России с 1 марта текущего года хотят заблокировать к продаже более 100 млн нелегальных вейпов, сообщает « Интерфакс ».

Соответствующая тема обсуждалась на круглом столе по вопросам борьбы с незаконным оборотом табака и никотинсодержащей продукции. Мероприятие прошло в Самаре.

В ходе круглого стола зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что в целом «обеление» рынка вейпов идет хорошими темпами. Однако недобросовестные продавцы все еще промышляют продажей нелегальной продукции, которую они выдают за «остатки».

В конце прошлого года был принят закон, согласно которому реализация этих «остатков» с 1 марта 2025 года будет запрещена. В связи с этим в первый день весны более 100 млн вейпов будут заблокированы — продавать их будет нельзя.

Депутат отметил, что эта мера направлена на рост доли легального сегмента. При этом Кирьянов считает, что полный запрет на вейпы может привести к негативным последствиям, например, к тому, что рынок «электронок» уйдет в «тень», государство не сможет эффективно контролировать его.

Ранее стало известно, что в России спрос на табак для кальянов вырос на 15%, а на сигареты — всего на 3%.