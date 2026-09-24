«Принтомир» в Ногинске увеличит выпуск упаковки на 30% во второй год работы

Предприятие «Принтомир» в Ногинске планирует на втором году работы увеличить выпуск упаковки на 30% и создать около 40 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Принтомир» входит в группу компаний «Гофромир». Предприятие создали на базе типографии, приобретенной в марте 2025 года. За несколько месяцев площадку переоборудовали для выпуска упаковки, а в августе зарегистрировали бренд и открыли производство.

За первый год предприятие выпустило около 4 млн единиц упаковки, разработало 75 новых конструкций и создало 50 рабочих мест. Самый крупный заказ составил 150 тыс. единиц. Увеличить выпуск на 30% компания рассчитывает за счет роста серийных заказов и более полной загрузки оборудования. Для этого планируется перейти на круглосуточную работу и нанять еще около 40 человек.

«В первый год для нас было важно наладить все производственные процессы и работу команды — от продаж и разработки конструкции до технологии и самого производства. На следующем этапе мы планируем увеличить выпуск продукции на 30% за счет более полной загрузки созданных мощностей. При этом мы сосредоточимся не только на объемах, но и на более сложных с технологической точки зрения проектах», — отметил владелец и учредитель группы компаний «Гофромир» Сергей Новиков.

Площадка занимает 4,6 тыс. кв. м. Здесь выполняют полный цикл производства упаковки — от разработки конструкции и печати до ламинации, высечки и склейки. Техническая мощность превышает 50 млн единиц упаковки в месяц. В июне 2026 года на предприятии запустили четырехцветную флексографическую машину для печати по гофрокартону.

Компания принимает начинающих специалистов и студентов, обучает их с помощью наставников и планирует расширять сотрудничество с профильными учебными заведениями. Начальник полиграфического производства Сергей Перьков пояснил, что из-за роста числа небольших и средних заказов оборудование приходится чаще переналаживать, поэтому предприятие готовит специалистов внутри компании.

По данным «Принтомира», в 2026 году примерно каждый четвертый запрос содержит макет, созданный с помощью искусственного интеллекта. Специалисты адаптируют такие изображения к материалам, конструкции упаковки и требованиям промышленной печати. Компания также планирует расширять клиентскую базу и наращивать мощности под серийные заказы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.