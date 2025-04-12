Прибыль «Тюменского пломбира» за год упала на 53%

Компания «Ландис», которая производит мороженое под маркой «Тюменский пломбир», потеряла 53% прибыли в 2024 году, сообщает РБК .

Как отметил коммерческий директор «Ландиса» Игорь Первухин, основных причин потери прибыли две. Первая — увеличение стоимости ингредиентов, вторая — логистические расходы. При этом повышение себестоимости продукции привело к уменьшению прибыли у многих производителей.

«Ключевым для нас стало подорожание масла, молока, в том числе сгущенного, сахара. Последний ингредиент вырос не так сильно в отличие от молочки», — сказал Первухин.

Он подчеркнул, что компания сильно не поднимала цены на товар соразмерно затратам. По его словам, мороженое является импульсивным продуктом. 70% покупателей не идут в магазин специально за этим товаром, а берут его по импульсу. поэтому выиграет производитель, который сможет предложить оптимальные параметры цены и качества.

В марте в Тюмени снова заработали киоски по продаже мороженого, их закрыли осенью из-за падения спроса на данный товар.