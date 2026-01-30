Представители Китая обсудили сотрудничество с Климовским трубным заводом в Подольске

В округе приняли делегацию из Китая во главе с председателем Китайской ассоциации индустрии переработки пластмасс (CPPIA) Ван Чжаньцзе. Стороны обсудили сотрудничество по инновационным композитным материалам.

Представителям ассоциации показали современные производственные мощности и испытательный центр с собственными научно-техническими разработками. Стороны обсудили перспективы взаимодействия и развития сотрудничества в полимерной отрасли. В рамках круглого стола основное внимание уделили выводу на рынок инновационных композиционных материалов и полимерных трубопроводов. Также обсудили меры по борьбе с фальсифицированной продукцией. Это направление деятельности находится под особым контролем руководства КНР.

Визит состоялся в рамках рабочей поездки китайской делегации по России и стал продолжением диалога, начатого на выставке RUPLASTICA–2026. Именно там представители CPPIA выразили заинтересованность лично познакомиться с организацией производства в Подольске.

Такое взаимодействие укрепляет позиции округа как промышленного и научного центра, открывает новые возможности для развития российско-китайского сотрудничества в высокотехнологичной сфере.

Климовский трубный завод «Группы Полипластик» является крупнейшим предприятием России по выпуску полиэтиленовых труб. На площадке работают 25 технологических линий и 16 литьевых машин, а совокупная мощность производства превышает 80 000 тонн продукции в год.

Подольск является активным участником международного промышленного сотрудничества.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», - сказал губернатор.